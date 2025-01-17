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17 января, 18:25

Инженер-связист с купленным дипломом: Вскрылись новые подробности о мастере по увеличению пенисов

SHOT ПРОВЕРКА: Увеличивающий пенисы на дому косметолог учился по видео в Сети

Косметолог Данил Анисимов, который занимается увеличениями мужских достоинств на дому, оказался не профессиональным работником бьюти-индустрии, а инженером-связистом. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказали знакомые «специалиста». А пока косметолог продолжает радовать мужчин увеличением пенисов, его клиенты рассказывают, какие последствия их настигли после процедур и инъекций «красоты» в кабинете у «кудесника».

Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Расследование о подпольной косметологической сфере оказалось близко людям, поэтому среди Интернет-пользователей нашлось много знакомых Анисимова. Они и поведали, что «мастер» учился основам косметологии по роликам «Ютубе», а диплом купил всего за 40 тысяч рублей. Какое-то время самоучка из Верхней Пышмы состоял в секте «мясника» Брауде, который испортил жизни тысяч людей. Также приближённые к Анисимову рассказали, что среди его пациентов был Вич-инфицированный, а нормы санитарной обработки рабочего места и всех инструментов псевдоспец в белом халате никогда не соблюдал.

Нашлись и жертвы недобросовестного специалиста. Один из них связался с Анисимовым через социальные сети. Сначала клиент хотел лишь немного подкорректировать лоб, но, по его словам, доктор проявил такую настойчивость и убедительность, что мужчина согласился и на другие сомнительные процедуры, а после даже привёл к «проверенному» мастеру маму. Как рассказал пострадавший, после применения липолитика его лицо разнесло от отёка. Ботокс, который был введён в лоб, исчез всего через пару недель, хотя обычно эффект должен сохраняться порядка года. Мама пострадавшего столкнулась с ещё большими проблемами — после процедуры у неё появились пигментные пятна и серьёзные гематомы. По словам клиентов, косметолог отказался решать возникшие проблемы: он удалил все переписки и исчез.

Пострадавшие готовят обращение в суд. От обоих «пациентов» доктор Анисимов получил 218 тысяч, а в результате только изуродовал им лица.

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Напомним, что столичным косметологом, который проводит интимные операции на дому, заинтересовались правоохранители. Они уже готовятся наведаться к Анисимову с проверкой. Мастер-самоучка уверяет клиентов, что у него большой стаж за спиной, а обучение он проходил у ведущих специалистов страны.

Обложка ©

freepik

Ольга Сливченко
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