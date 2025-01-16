Доктор Анисимов из Бутово обещает увеличить ваш «баклажанчик» прямо на дому, но это может вас убить
SHOT ПРОВЕРКА побывала на приёме у косметолога, увеличивающего пенис на дому
Новый выпуск проекта SHOT ПРОВЕРКА посвящён горе-косметологам, которые проводят инъекции и даже инвазивные процедуры не в клинике с лицензией, а у себя на дому. Особого внимания наших коллег заслужил Данил Анисимов — уроженец Верхней Пышмы, который утверждает, что учился у лучших и уже 10 лет практикует в Москве. Молодой специалист обещает пациентам увеличить мужское достоинство с помощью несложной процедуры у себя на дому.
Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Одна из комнат квартиры горе-медика в Бутово оборудована в подобие операционной. Пациентов здесь встречает медицинская кушетка и лампа для селфи, а рядом — ванная и туалет, где сушатся ... одноразовые перчатки.
Доктор Анисимов рекламирует свои услуги в соцсетях. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
«Ботокс чаще всего колют в места, где образуются морщины, чтобы расслабить мимику и разгладить заломы. А что, если вколоть ботокс в половой член? Он как спазмолитик действует, расширяет каверноные тела, у вас объём увеличивается, кровенаполнение», — раскрывает свой метод доктор Анисимов.
Отметим, что обращение к подпольным косметологам чревато не только потерей здоровья, но и является прямой угрозой для жизни. Тем более, что даже визит в лицензированную клинику, где зачастую есть свои реанимационные отделения и широкий круг специалистов, не гарантирует, что пациент покинет её стены на своих ногах.
Буквально на днях 40-летняя москвичка умерла в клинике Titania на Рубцовской набережной после инъекций липолитиков — препаратов, сжигающих жир. У женщины развилась реактивная аллергия, и спасти её не смогли.
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