К вам из органов: Мастера по увеличению пенисов после выпуска SHOT ПРОВЕРКИ проведает полиция

Правоохранители проверят косметолога-самоучку, который предлагает в Москве услуги по кустарной коррекции частей тела, в том числе половых органов, на дому. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

«Cпециалист» без образования и лицензии оказывает потенциально опасные услуги — вводит неизвестные препараты в пятки, в губы и даже в самые интимные места. А проходят «безобидные и быстрые» процедуры в квартирке в Бутово — инъекции готовятся прямо на кухне, а перчатки сушатся возле туалета. Из гарантий — «ноль побочек, только кайф и супер», правда, лишь со слов самого «специалиста», — так телеграм-канал описывает «мастера на все руки».

Наши коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ составили обращения по этой ситуации в компетентные органы и ведомства, в частности СК РФ и МВД России. Росздравнадзор проверит информацию совместно с правоохранителями.