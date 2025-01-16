К вам из органов: Мастера по увеличению пенисов после выпуска SHOT ПРОВЕРКИ проведает полиция
Правоохранители проверят столичного косметолога, увеличивающего пенисы на дому
Правоохранители проверят косметолога-самоучку, который предлагает в Москве услуги по кустарной коррекции частей тела, в том числе половых органов, на дому. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
«Cпециалист» без образования и лицензии оказывает потенциально опасные услуги — вводит неизвестные препараты в пятки, в губы и даже в самые интимные места. А проходят «безобидные и быстрые» процедуры в квартирке в Бутово — инъекции готовятся прямо на кухне, а перчатки сушатся возле туалета. Из гарантий — «ноль побочек, только кайф и супер», правда, лишь со слов самого «специалиста», — так телеграм-канал описывает «мастера на все руки».
Наши коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ составили обращения по этой ситуации в компетентные органы и ведомства, в частности СК РФ и МВД России. Росздравнадзор проверит информацию совместно с правоохранителями.
Напомним, сегодня у SHOT ПРОВЕРКИ вышел выпуск об опасных косметологах, которые делают своим клиентам инъекции и инвазивные процедуры не в медицинских кабинетах, а в домашних условиях. Главным героем ролика стал Данил Асимов из Верхней Пышмы, который, по его собственным уверениям, учился у ведущих специалистов и уже имеет за плечами 10 лет медицинской практики в Москве. Молодой талант обещает мужчинам увеличение пениса на дому путём простой процедуры.
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