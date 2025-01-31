Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 16:32

В Петербурге закрыли три магазина известной сети из-за опасной продукции

SHOT ПРОВЕРКА: Более 2 тонн опасной продукции изъяли в «Светофорах» в Петербурге

В Санкт-Петербурге в магазинах «Светофор» изъяли свыше двух тонн потенциально опасной продукции. Три торговые точки закрыли, сейчас в городе проходит масштабная проверка, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По информации телеграм-канала, внеплановые контрольные проверки прошли в 18 магазинах сети. В четырёх из них выявили грубые нарушения санитарных норм. Помещения находятся в неудовлетворительном состоянии, а технологические процессы и вовсе не обеспечиваются. На данный момент закрыты три магазина, ещё один временно не функционирует.

Кроме того, из 18 магазинов изъят свыше двух тонн некачественных пищевых продуктов и 150 непродовольственных товаров. В «Светофорах» Петербурга специалисты отобрали около 200 проб для проведения дальнейших экспертиз.

Покупатели магазина «Светофор» жалуются на обколотую мороженую курицу
Покупатели магазина «Светофор» жалуются на обколотую мороженую курицу

Ранее Life.ru сообщал, что магазин «Светофор» в московском торговом центре «Волна» был закрыт на 90 дней после проверки специалистов. Там набралось 164 килограмма некачественной продукции и 138 литров томатного сока. Теперь поживиться этим смогут тараканы, мухи и пищевая моль, которые также там обитают. Половину столичных магазинов могут закрыть из-за насекомых и некачественных товаров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar