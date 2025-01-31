В Петербурге закрыли три магазина известной сети из-за опасной продукции
SHOT ПРОВЕРКА: Более 2 тонн опасной продукции изъяли в «Светофорах» в Петербурге
В Санкт-Петербурге в магазинах «Светофор» изъяли свыше двух тонн потенциально опасной продукции. Три торговые точки закрыли, сейчас в городе проходит масштабная проверка, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По информации телеграм-канала, внеплановые контрольные проверки прошли в 18 магазинах сети. В четырёх из них выявили грубые нарушения санитарных норм. Помещения находятся в неудовлетворительном состоянии, а технологические процессы и вовсе не обеспечиваются. На данный момент закрыты три магазина, ещё один временно не функционирует.
Кроме того, из 18 магазинов изъят свыше двух тонн некачественных пищевых продуктов и 150 непродовольственных товаров. В «Светофорах» Петербурга специалисты отобрали около 200 проб для проведения дальнейших экспертиз.
Ранее Life.ru сообщал, что магазин «Светофор» в московском торговом центре «Волна» был закрыт на 90 дней после проверки специалистов. Там набралось 164 килограмма некачественной продукции и 138 литров томатного сока. Теперь поживиться этим смогут тараканы, мухи и пищевая моль, которые также там обитают. Половину столичных магазинов могут закрыть из-за насекомых и некачественных товаров.
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