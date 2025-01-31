В Петербурге закрыли три магазина известной сети из-за опасной продукции

В Санкт-Петербурге в магазинах «Светофор» изъяли свыше двух тонн потенциально опасной продукции. Три торговые точки закрыли, сейчас в городе проходит масштабная проверка, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По информации телеграм-канала, внеплановые контрольные проверки прошли в 18 магазинах сети. В четырёх из них выявили грубые нарушения санитарных норм. Помещения находятся в неудовлетворительном состоянии, а технологические процессы и вовсе не обеспечиваются. На данный момент закрыты три магазина, ещё один временно не функционирует.