Суд назвал магазины «Светофор» в Москве угрозой здоровью населения

Магазины «Светофор» в Москве представляют угрозу для здоровья населения. Обнаруженные там нарушения способствуют распространению массовых заболеваний, говорится в судебных документах.

«Нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье не только работников ООО «Торгсервис 150» (магазин «Светофор». — Прим. Life.ru), но и его посетителей, а также жителей города», — цитирует документы ТАСС.