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12 февраля, 00:19

Суд назвал магазины «Светофор» в Москве угрозой здоровью населения

Магазины «Светофор» в Москве представляют угрозу для здоровья населения. Обнаруженные там нарушения способствуют распространению массовых заболеваний, говорится в судебных документах.

«Нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье не только работников ООО «Торгсервис 150» (магазин «Светофор». — Прим. Life.ru), но и его посетителей, а также жителей города», — цитирует документы ТАСС.

В судебных бумагах также сказано, что на полках магазинов регулярно нарушалось торговое соседство, а продукция хранилась без соблюдения температурного режима. Представители «Светофора» вину признали. В настоящий момент не менее десяти магазинов сети прекратили работу в Москве.

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Напомним, что «Светофор» попал в поле внимания надзорных органов после изъятия почти 300 килограммов некачественной продукции и напитков в магазине на территории ТЦ «Волна». Позже нарушения были найдены и в других точках торговой сети в нескольких регионах.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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