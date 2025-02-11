Пельмени с сюрпризом: Названа шокирующая причина закрытия магазинов «Светофор»
Mash: Причиной закрытия магазинов «Светофор» стала продажа просроченного мяса
Главная причина закрытия магазинов «Светофор» — продажа просроченного мяса и продуктов без документов. Во время проверки Россельхознадзор изъял больше тонны мяса, часть которого продавалась без ветеринарных документов, а другая — без маркировки производителя и сроков хранения, пишет Mash.
Лабораторные исследования показали, что в пельменях и колбасе из магазина обнаружена ДНК птицы, которая не была указана на этикетке. А в составе молочных продуктов нашли растительные масла и жиры, дрожжи и консерванты. Просроченные продукты уже изъяты и уничтожены.
Кроме того, были обнаружены зарегистрированные магазины, которые по факту не работали. 20 точек нашли в Иркутской области, ещё девять в Удмуртии и семь в Бурятии.
Недавно Россельхознадзор выявил массовые нарушения в магазинах «Светофор» в нескольких регионах России. Проверки инициировали депутаты Госдумы и общественные организации потребителей. Покупатели неоднократно жаловались на просрочку и антисанитарию в магазинах сети. К примеру, магазин «Светофор» в московском торговом центре «Волна» был закрыт на 90 дней после проверки специалистов. Там набралось 164 килограмма некачественной продукции и 138 литров томатного сока.
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