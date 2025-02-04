Прокуратура и Роспотребнадзор проверят «Сабвэй» после расследования SHOT ПРОВЕРКИ
SHOT ПРОВЕРКА: Прокуратура и Роспотребнадзор проверят сеть фастфуда Subway
Роспотребнадзор и прокуратура займутся проверкой московских ресторанов быстрого питания Subway. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА, ранее выпустившая расследование об антисанитарии и нарушениях трудовых норм в заведениях франшизы.
Телеграм-канал пишет, что член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Юлия Дрожжина обратилась в Роспотребнадзор с запросом проверить столичные заведения SUBWAY на предмет выполнения требований санитарного законодательства. Ранее агент SHOT ПРОВЕРКИ нашёл в помещениях для работы с продуктами грязь, просрочку и тараканов. Авторы расследования тоже обратились в федеральный и московский Роспотребнадзор, а также Генпрокуратуру, предоставив материалы журналистского расследования.
SHOT ПРОВЕРКА также приложила адреса ресторанов, где были выявлены нарушения:
- ул. Автозаводская, 13/1;
- Сигнальный проезд, 6А;
- ул. Новослободская, 34/2;
- Мясницкий проезд, 4, стр.1;
- ул. Южнопортовая, 22, стр. 1;
- Солянский проезд, 1;
- ул. Маши Порываевой, 38;
- Преображенская площадь, 6;
- ул. Большая Новодмитровская, 14, стр. 4.
Кишечную палочку обнаружили в заведении по адресу Волгоградский проспект, 119А.
Напомним, сегодня у SHOT ПРОВЕРКИ вышло расследование о работающих в Москве и других регионах ресторанах «Сабвэй», куда под предлогом стажировки устроились агенты проекта. Многие из них хотели бы навсегда забыть увиденное — засилье тараканов и антисанитарии на кухнях ресторанов. Как будто это мало, оказалось, что не всё гладко и с соблюдением трудового законодательства: некоторых сотрудников берут на работу без медицинских книжек, а другим не выплачивают зарплату. Впоследствии SHOT ПРОВЕРКА узнала, что в сэндвичах SUBWAY можно найти «секретный ингредиент» — кишечную палочку.
Shutterstock / FOTODOM / Darya Kaufman