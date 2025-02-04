Прокуратура и Роспотребнадзор проверят «Сабвэй» после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

Телеграм-канал пишет, что член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Юлия Дрожжина обратилась в Роспотребнадзор с запросом проверить столичные заведения SUBWAY на предмет выполнения требований санитарного законодательства. Ранее агент SHOT ПРОВЕРКИ нашёл в помещениях для работы с продуктами грязь, просрочку и тараканов. Авторы расследования тоже обратились в федеральный и московский Роспотребнадзор, а также Генпрокуратуру, предоставив материалы журналистского расследования.

Напомним, сегодня у SHOT ПРОВЕРКИ вышло расследование о работающих в Москве и других регионах ресторанах «Сабвэй», куда под предлогом стажировки устроились агенты проекта. Многие из них хотели бы навсегда забыть увиденное — засилье тараканов и антисанитарии на кухнях ресторанов. Как будто это мало, оказалось, что не всё гладко и с соблюдением трудового законодательства: некоторых сотрудников берут на работу без медицинских книжек, а другим не выплачивают зарплату. Впоследствии SHOT ПРОВЕРКА узнала, что в сэндвичах SUBWAY можно найти «секретный ингредиент» — кишечную палочку.