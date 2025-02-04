«Они приехали от кишечной палочки»: Управляющая SUBWAY напала на журналистов SHOT ПРОВЕРКИ

Управляющая рестораном быстрого питания Subway на Волгоградском проспекте агрессивно отреагировала на визит журналистов SHOT ПРОВЕРКИ. Это произошло после того, как в заведении была обнаружена кишечная палочка. Реакция ошарашенного руководства не заставила себя ждать: сначала управляющая грубо общалась с журналистами, а затем попыталась закрыть их в зале.

Управляющая Subway напала на журналистов SHOT ПРОВЕРКИ. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

При этом управляющая так и не представилась, но успела нажать тревожную кнопку, в результате чего на место происшествия прибыла группа быстрого реагирования. Охрана не обнаружила никаких нарушений в действиях журналистов.