«Они приехали от кишечной палочки»: Управляющая SUBWAY напала на журналистов SHOT ПРОВЕРКИ
Управляющая Subway напала на журналистов SHOT ПРОВЕРКИ
Управляющая рестораном быстрого питания Subway на Волгоградском проспекте агрессивно отреагировала на визит журналистов SHOT ПРОВЕРКИ. Это произошло после того, как в заведении была обнаружена кишечная палочка. Реакция ошарашенного руководства не заставила себя ждать: сначала управляющая грубо общалась с журналистами, а затем попыталась закрыть их в зале.
Управляющая Subway напала на журналистов SHOT ПРОВЕРКИ. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
При этом управляющая так и не представилась, но успела нажать тревожную кнопку, в результате чего на место происшествия прибыла группа быстрого реагирования. Охрана не обнаружила никаких нарушений в действиях журналистов.
Ранее SHOT ПРОВЕРКА выпустила расследование о деятельности ресторанов Subway в Москве и других регионах, где стажировались агенты проекта. То, что они увидели, стало настоящим испытанием для нервов — на кухнях царят тараканы и антисанитарные условия. Но это не все проблемы: выяснилось, что у ряда сотрудников отсутствуют медицинские книжки, а некоторым не выплатили зарплату. Позже стало известно, что в сэндвичах, кроме салями и моцареллы можно найти и кишечную палочку.
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