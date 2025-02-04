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Регион
4 февраля, 12:15

В сэндвиче из «Сабвэя» нашли кишечную палочку

SHOT ПРОВЕРКА обнаружила кишечную палочку в сэндвиче Subway в Москве

В сэндвиче из сети общепита Subway обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

«В рамках расследования SHOT ПРОВЕРКИ мы отдали образец блюда на исследование в лабораторию. 15-сантиметровый сэндвич «Курица и бекон Мелт» не прошёл контроль — результаты экспертизы показали превышение бактерий группы кишечной палочки», — говорится в публикации.

Сэндвич с кишечной палочкой был куплен в заведении «Сабвэй» на Волгоградском проспекте, 119А в Москве.

Кишечную палочку нашли в колбасах и сосисках трёх российских брендов — список
Кишечную палочку нашли в колбасах и сосисках трёх российских брендов — список

Ранее SHOT ПРОВЕРКА опубликовала расследование о работе ресторанов Subway в Москве и регионах, куда на стажировку внедрились агенты проекта. Увиденное оказалось испытанием для нервов — на кухнях господствуют тараканы и антисанитария. На этом проблемы не исчерпываются: оказалось, что у части сотрудников нет медицинских книжек, а некоторым не оплатили работу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bestsiness

Юрий Лысенко
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