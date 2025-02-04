В сэндвиче из «Сабвэя» нашли кишечную палочку
SHOT ПРОВЕРКА обнаружила кишечную палочку в сэндвиче Subway в Москве
В сэндвиче из сети общепита Subway обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
«В рамках расследования SHOT ПРОВЕРКИ мы отдали образец блюда на исследование в лабораторию. 15-сантиметровый сэндвич «Курица и бекон Мелт» не прошёл контроль — результаты экспертизы показали превышение бактерий группы кишечной палочки», — говорится в публикации.
Сэндвич с кишечной палочкой был куплен в заведении «Сабвэй» на Волгоградском проспекте, 119А в Москве.
Ранее SHOT ПРОВЕРКА опубликовала расследование о работе ресторанов Subway в Москве и регионах, куда на стажировку внедрились агенты проекта. Увиденное оказалось испытанием для нервов — на кухнях господствуют тараканы и антисанитария. На этом проблемы не исчерпываются: оказалось, что у части сотрудников нет медицинских книжек, а некоторым не оплатили работу.
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