В сэндвиче из «Сабвэя» нашли кишечную палочку

«В рамках расследования SHOT ПРОВЕРКИ мы отдали образец блюда на исследование в лабораторию. 15-сантиметровый сэндвич «Курица и бекон Мелт» не прошёл контроль — результаты экспертизы показали превышение бактерий группы кишечной палочки», — говорится в публикации.

Сэндвич с кишечной палочкой был куплен в заведении «Сабвэй» на Волгоградском проспекте, 119А в Москве.

Ранее SHOT ПРОВЕРКА опубликовала расследование о работе ресторанов Subway в Москве и регионах, куда на стажировку внедрились агенты проекта. Увиденное оказалось испытанием для нервов — на кухнях господствуют тараканы и антисанитария. На этом проблемы не исчерпываются: оказалось, что у части сотрудников нет медицинских книжек, а некоторым не оплатили работу.