Кишечную палочку нашли в колбасах и сосисках трёх российских брендов — список

На Орловском мясоперерабатывающем комбинате в Мценске обнаружились серьёзные санитарные нарушения. Предприятие не соблюдает базовые условия хранения сырья и готовых изделий, а цеха находятся в ненадлежащем состоянии. Как итог, в продукции завелась кишечная палочка, выяснила SHOT ПРОВЕРКА.

На комбинате производятся сосиски, колбасы и консервы, которые продаются под брендами «Вкусмачёв», «Мценские колбасы» и «Вкусно всей семье». Мясные изделия хранится без маркировки, сроков годности и в несоответствующих условиях. Внутри цехов много выбоин, отколотой плитки и ржавчины на полу, потолках и стенах. Сторожем и возможным дегустатором продукции является кошка.

«Экспертиза смывов с оборудования консервного цеха показала наличие патогенных микроорганизмов — листерии и бактерии группы кишечной палочки. Почти 380 килограммов потенциально опасной продукции утилизировали», — стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ.

Комбинат привлечён к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил и требований технических регламентов. Мясокомбинат, входящий в состав агрохолдинга «Любава», может быть оштрафован на 150 тысяч рублей.