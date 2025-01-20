Поражают печень и кровь: Опасные вещества нашли в популярных у зумеров аромаингаляторах

Опасные вещества были обнаружены в ароматизаторах, которые скупают зумеры на интернет-площадках. Они негативно влияют на нервную систему, печень и почки, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Роспотребнадзор выявил в популярных у подростков товарах вещества третьего класса опасности, которые не указаны на упаковке. Они раздражают слизистую оболочку, оказывают негативное воздействие на нервную и дыхательную системы, печень, почки, ЖКТ и состав крови. Экспертиза показала, что в составе ароматизаторов также содержатся толуол, изомеры ксилола и диэтилфталат. Кроме того, у товаров отсутствовала информация о производителе, инструкции и сведения на русском языке.