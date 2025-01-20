Поражают печень и кровь: Опасные вещества нашли в популярных у зумеров аромаингаляторах
SHOT ПРОВЕРКА: Роспотребнадзор обнаружил опасные вещества в аромаингаляторах
Опасные вещества были обнаружены в ароматизаторах, которые скупают зумеры на интернет-площадках. Они негативно влияют на нервную систему, печень и почки, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Роспотребнадзор выявил в популярных у подростков товарах вещества третьего класса опасности, которые не указаны на упаковке. Они раздражают слизистую оболочку, оказывают негативное воздействие на нервную и дыхательную системы, печень, почки, ЖКТ и состав крови. Экспертиза показала, что в составе ароматизаторов также содержатся толуол, изомеры ксилола и диэтилфталат. Кроме того, у товаров отсутствовала информация о производителе, инструкции и сведения на русском языке.
Напомним, в последнее время среди школьников приобрели популярность аромаингаляторы, которые применяются при лечении заложенности носа. Однако дети используют их не по назначению, увлекаясь новой опасной «игрушкой» прямо во время занятия. Вскоре о тренде узнал Роспотребнадзор и постановил остановить реализацию девайсов для носа через маркетплейсы. На проблему обратили внимание и в Wildberries, заявив о намерении убрать с онлайн-витрины аромаингаляторы после проведения проверки. Однако «курилки» по-прежнему можно купить на других интернет-площадках.
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