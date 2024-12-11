«Освежители для мозга»: Врач раскрыл природу патологического желания зумеров опьяняться аромаингаляторами

В состав жидкости для аромаингаляторов, которые пользуются популярностью у зумеров, входят эфирные масла мяты, ментола или эвкалипта, призванные устранить заложенность носа. Сами по себе данные вещества не представляют опасности, но, если использовать устройство не по назначению, можно спровоцировать бронхоспазм и, как следствие, нарушение дыхания. Об этом Life.ru рассказал врач и эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Главная опасность подобных аромаингаляторов состоит в том, что в их состав могут входить вещества, не предназначенные для вдыхания — спирты, ароматизаторы, консерванты. Они могут спровоцировать носовые кровотечения, тошноту, мучительные головные боли. Особенно опасны для детей-аллергиков — у них приборы могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, вплоть до летального исхода. Роман Иванов Врач и эксперт Лаборатории «Гемотест»

Медик напомнил, что подростки используют аромаингаляторы в качестве своеобразных вейпов, чтобы «кайфануть» или получить заряд бодрости, из-за чего у них возникает стойкая зависимость. В дальнейшем дети могут переходить на более «тяжёлые» варианты — настоящие электронные сигареты или же обычные. Поэтому специалист призывает родителей проявить бдительность. Важно обращать внимание на новые увлечения детей и объяснять, что некоторые из них могут быть очень опасны.

К слову, вокруг темы использования аромаингаляторов среди школьников стал формироваться свой особый сленг. Как отметил врач, многие подростки начали называть эти устройства «освежителями для мозга» и «карандашами для носа».