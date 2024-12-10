Wildberries снимет с онлайн-продажи популярные у детей аромаингаляторы

Компания Wildberries заявила о намерении в течение суток убрать с онлайн-витрины аромаингаляторы после проведения проверки. Такое решение было принято на фоне растущей популярности этих товаров среди школьников и обеспокоенности общественности их безопасностью, сообщили в пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ.

Аромаингаляторы, представляющие собой карманные аксессуары для носа, стали популярными среди детей и подростков. Их рекламируют как средства, облегчающие дыхание, снимающие усталость и помогающие при укачивании. Однако, несмотря на кажущуюся безобидность, они вызвали обеспокоенность взрослых. Многие родители выражают тревогу по поводу того, что дети используют их в качестве развлечения.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить состав аромаингаляторов на наличие запрещённых веществ и изучить последствия их употребления. Он отметил, что «карандаши для носа» стали способом развлечения для детей, и подчеркнул необходимость проведения исследований на предмет безопасности средств.

Медицинские эксперты также выражают опасения. Врач-инфекционист Андрей Поздняков отметил, что отсутствие фармакологических исследований вызывает вопросы о влиянии длительного использования аромаингаляторов на нервную и дыхательную системы. Врач-педиатр Лариса Фабер подчеркнула риск возникновения аллергических реакций, вплоть до отёка Квинке, и посоветовала обращаться к врачам при первых признаках плохого самочувствия после использования «карандаша».

Wildberries подчёркивает, что строго соблюдает законодательство и не допускает к продаже запрещённые продукты. Компания заявила, что регулярно мониторит витрину на предмет наличия таких товаров и оперативно реагирует на обращения государственных органов и общественных организаций.