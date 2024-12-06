Детям не игрушка: Раскрыта опасность нового бума школьников на аромаингаляторы

Новый бум школьников на аромаингаляторы, которые отодвинули в сторону вейпы, может закончиться плачевно. В их состав входят масла, опасные для аллергиков. Кроме того, подобное увлечение может вызвать проблемы со слизистой, предупредила член Российской ассоциации оториноларингологов Ирина Кириченко.

Врач обратила внимание на то, что подобные товары должны быть сертифицированы. В инструкции должен быть представлен полный список масел, способы применения, дозы, минимальный возраст использования, например от 18 лет, и прочее. Иначе есть риск купить некачественный аромаингалятор и отравиться опасными токсичными веществами.

«Если продукт сертифицирован, то его можно использовать и детям, и взрослым для профилактики простудных заболеваний, вирусных инфекций в качестве лечения», — отметила она в беседе с 360.ru.

При этом постоянно пользоваться такими устройствами запрещено из-за их профилактического характера. Они предназначены для лечения заболеваний и профилактики в период эпидемий. Избыточное применение масел, по словам лора, провоцирует носовые кровотечения.

Также врач опровергла информацию о том, что аромаингаляторы нормализуют кровообращение, улучшают внимание и помогают от усталости. Если у человека переутомление, то поможет только качественный отдых, а также приём витаминов и микроэлементов, отметила она.