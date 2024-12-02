«Эффект попкорна»: Эндокринолог объяснила, почему безопасного вейпинга не существует

Новое исследование, проведенное учёными из Пенсильванского университета, выявило серьёзные риски для здоровья от использования вейпов и электронных сигарет. Вред наносят даже курительные смеси без никотина, говорится в исследовании, проведённом учёными из RSNA.

В эксперименте приняли участие 31 человек в возрасте от 21 до 49 лет, которые поочередно использовали классические сигареты, вейпы с никотином и безникотиновые электронные сигареты. После каждой сессии проводили магнитно-резонансную томографию (МРТ) и другие диагностические процедуры.

Результаты исследования показали, что уже после первой затяжки снижается насыщенность кислородом поверхности бедренной артерии, что свидетельствует о снижении эффективности лёгких в поглощении кислорода. Это происходит независимо от наличия никотина в устройстве.

Доктор медицинских наук и эндокринолог Зухра Павлова в своём телеграм-канале подчеркнула, что регулярное использование таких устройств может привести к серьёзным болезням. «Если всего лишь одна затяжка электронной сигаретой оказывает немедленное воздействие на уровне сосудов, то вполне возможно, что регулярное курение приведет к заболеваниям сосудов», — прокомментировала результаты исследования врач.

Кроме того, пар от вейпов может вызывать так называемый «эффект попкорна» в лёгких, или бронхиолит, при котором мелкие бронхиолы увеличиваются, образуя пузырчатые участки. Это состояние связано с воздействием пропиленгликоля и других вредных веществ, содержащихся в парах. Диффузия пара происходит быстрее, чем при вдыхании табачного дыма, что усиливает негативные эффекты. Даже устройства без никотина несут потенциальную опасность, так как содержащиеся в них химикаты при нагревании могут превращаться в токсичные соединения, наносящие вред сосудистой системе.

Исследователи подчёркивают необходимость дальнейших исследований для понимания долгосрочных последствий использования вейпов и электронных сигарет. Специалисты рекомендуют воздерживаться от их использования, чтобы избежать серьёзных проблем со здоровьем.