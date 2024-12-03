Врачи из Уфы предупредили о рисках и последствиях курения вейпов

Специалисты городской больницы №5 в Уфе заявили о серьёзной опасности, связанной с использованием электронных сигарет, которые многие считают более безопасной альтернативой традиционному курению. Как утверждают медики, это мнение ошибочно, и «парилки» оказывают негативное влияние на здоровье, сообщает UfaTime.ru.

«Научные исследования доказали, что вейпы оказывают пагубное воздействие на сосуды. При этом вредны как никотиновые, так и безникотиновые электронные сигареты», — предупреждают врачи.

Уже после первой затяжки уменьшается способность кровеносных сосудов нормально расширяться и сужаться, что может привести к проблемам с кровообращением. По словам врачей, регулярное использование вейпов может стать причиной серьёзных заболеваний сердечно-сосудистой системы, таких как гипертония, тромбообразование, инсульты и инфаркты.

Кроме того, вейпинг снижает венозное насыщение крови кислородом, что ухудшает усвоение кислорода лёгкими. Эксперты подчёркивают, что это может привести к дыхательным проблемам и повысить риск гипертонии. Так, регулярное использование электронных сигарет способно нанести значительный вред здоровью и увеличить вероятность развития таких заболеваний, как гипертонические кризы и инсульты. Врачи призывают население задуматься о рисках и отказаться от вейпинга.

Вейпы, или электронные сигареты, — это устройства, предназначенные для испарения специальной жидкости, которая обычно содержит никотин, ароматизаторы и другие химические компоненты.

Основная идея устройств заключается в том, чтобы создать пар вместо дыма. При активации батарея вейпа подаёт ток на нагревательный элемент с жидкостью. Она испаряется, и пользователь вдыхает образующийся пар.

Вейпы стали популярны среди молодёжной аудитории и курильщиков, стремящихся сократить или прекратить курение обычных сигарет. Однако врачи и исследователи выражают озабоченность по поводу их безопасности и потенциальных рисков для здоровья.