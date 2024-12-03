Врачи из Уфы предупредили о рисках и последствиях курения вейпов
Регулярное использование вейпов может стать причиной серьёзных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Обложка © freepik.com / freepik
Специалисты городской больницы №5 в Уфе заявили о серьёзной опасности, связанной с использованием электронных сигарет, которые многие считают более безопасной альтернативой традиционному курению. Как утверждают медики, это мнение ошибочно, и «парилки» оказывают негативное влияние на здоровье, сообщает UfaTime.ru.
«Научные исследования доказали, что вейпы оказывают пагубное воздействие на сосуды. При этом вредны как никотиновые, так и безникотиновые электронные сигареты», — предупреждают врачи.
Уже после первой затяжки уменьшается способность кровеносных сосудов нормально расширяться и сужаться, что может привести к проблемам с кровообращением. По словам врачей, регулярное использование вейпов может стать причиной серьёзных заболеваний сердечно-сосудистой системы, таких как гипертония, тромбообразование, инсульты и инфаркты.
Кроме того, вейпинг снижает венозное насыщение крови кислородом, что ухудшает усвоение кислорода лёгкими. Эксперты подчёркивают, что это может привести к дыхательным проблемам и повысить риск гипертонии. Так, регулярное использование электронных сигарет способно нанести значительный вред здоровью и увеличить вероятность развития таких заболеваний, как гипертонические кризы и инсульты. Врачи призывают население задуматься о рисках и отказаться от вейпинга.
Вейпы, или электронные сигареты, — это устройства, предназначенные для испарения специальной жидкости, которая обычно содержит никотин, ароматизаторы и другие химические компоненты.
Основная идея устройств заключается в том, чтобы создать пар вместо дыма. При активации батарея вейпа подаёт ток на нагревательный элемент с жидкостью. Она испаряется, и пользователь вдыхает образующийся пар.
Вейпы стали популярны среди молодёжной аудитории и курильщиков, стремящихся сократить или прекратить курение обычных сигарет. Однако врачи и исследователи выражают озабоченность по поводу их безопасности и потенциальных рисков для здоровья.
Напомним, ранее стоматолог предупредил, что вейпы могут быть опаснее сигарет. Врачи всё чаще обращают внимание на то, что вейпы, которые многие считают безопасной альтернативой сигаретам, могут представлять серьёзную угрозу для здоровья полости рта.