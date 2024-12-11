Аромаингаляторы — всё: Роспотребнадзор всерьёз взялся за популярный девайс

Роспотребнадзор принял срочные меры по приостановке реализации аромаингаляторов для носа, распространяемых через маркетплейсы. В ходе мониторинга выявлено, что некоторая продукция сопровождается декларациями о соответствии нормам регламента Таможенного союза на парфюмерно-косметические изделия, однако обоснованность этих документов вызывает сомнения. В некоторых случаях сопроводительные бумаги и вовсе отсутствуют, сообщили в пресс-службе ведомства.

«К примеру, при анализе деклараций в одной из них выявлена ссылка на протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Однако указанные исследования применительно к данной продукции не проводились», — добавили там.

Как уточняется, специалисты приступили к отзыву деклараций, не имеющих подтверждения, и блокировке продаж вызывающей вопросы продукции. Роспотребнадзор продолжает изучать ситуацию и проводит дополнительные проверки. Ведомство подчеркнуло важность соблюдения технических регламентов, призванных обеспечивать безопасность популярных среди молодёжи девайсов.