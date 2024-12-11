Аромаингаляторы — всё: Роспотребнадзор всерьёз взялся за популярный девайс
Роспотребнадзор останавливает продажу аромаингаляторов с липовыми декларациями
Роспотребнадзор принял срочные меры по приостановке реализации аромаингаляторов для носа, распространяемых через маркетплейсы. В ходе мониторинга выявлено, что некоторая продукция сопровождается декларациями о соответствии нормам регламента Таможенного союза на парфюмерно-косметические изделия, однако обоснованность этих документов вызывает сомнения. В некоторых случаях сопроводительные бумаги и вовсе отсутствуют, сообщили в пресс-службе ведомства.
«К примеру, при анализе деклараций в одной из них выявлена ссылка на протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Однако указанные исследования применительно к данной продукции не проводились», — добавили там.
Как уточняется, специалисты приступили к отзыву деклараций, не имеющих подтверждения, и блокировке продаж вызывающей вопросы продукции. Роспотребнадзор продолжает изучать ситуацию и проводит дополнительные проверки. Ведомство подчеркнуло важность соблюдения технических регламентов, призванных обеспечивать безопасность популярных среди молодёжи девайсов.
Ранее компания Wildberries заявила о намерении в течение суток убрать с онлайн-витрины аромаингаляторы после проведения проверки. Такое решение было принято на фоне растущей популярности этих товаров среди школьников и обеспокоенности общественности их безопасностью.
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