Россиянину попался морской таракан в консервах из популярного супермаркета
SHOT Проверка: Житель Нижнего Новгорода нашёл морского таракана в кильке
Морской таракан. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Житель Нижнего Новгорода хотел полакомиться килькой, но получил совсем другой деликатес. Вместе с рыбкой в томатном соусе мужчина обнаружил морского таракана. Сначала нижегородец принял его за креветку, но потом понял, что это совершенно другое существо, передаёт SHOT ПРОВЕРКА.
Морской таракан в продукции торговой марки «Рыбные консервы». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Нашли интересную находку в продукции торговой марки «Вкусные консервы», купленной в магазине «Пятёрочка». Отмечается, что морские тараканы — это не насекомые, а древнейшие ракообразные, которые безвредны для организма человека.
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