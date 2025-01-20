Россиянину попался морской таракан в консервах из популярного супермаркета

Житель Нижнего Новгорода хотел полакомиться килькой, но получил совсем другой деликатес. Вместе с рыбкой в томатном соусе мужчина обнаружил морского таракана. Сначала нижегородец принял его за креветку, но потом понял, что это совершенно другое существо, передаёт SHOT ПРОВЕРКА.

Морской таракан в продукции торговой марки «Рыбные консервы». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Нашли интересную находку в продукции торговой марки «Вкусные консервы», купленной в магазине «Пятёрочка». Отмечается, что морские тараканы — это не насекомые, а древнейшие ракообразные, которые безвредны для организма человека.