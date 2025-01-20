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20 января, 19:22

Россиянину попался морской таракан в консервах из популярного супермаркета

SHOT Проверка: Житель Нижнего Новгорода нашёл морского таракана в кильке

Морской таракан. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Морской таракан. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Житель Нижнего Новгорода хотел полакомиться килькой, но получил совсем другой деликатес. Вместе с рыбкой в томатном соусе мужчина обнаружил морского таракана. Сначала нижегородец принял его за креветку, но потом понял, что это совершенно другое существо, передаёт SHOT ПРОВЕРКА.

Морской таракан в продукции торговой марки «Рыбные консервы». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Морской таракан в продукции торговой марки «Рыбные консервы». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Нашли интересную находку в продукции торговой марки «Вкусные консервы», купленной в магазине «Пятёрочка». Отмечается, что морские тараканы — это не насекомые, а древнейшие ракообразные, которые безвредны для организма человека.

Ранее москвичке стало плохо после квашеной капусты из «Магнита». Женщина слегла с температурой под сорок, диареей, острыми болями в животе и головной болью. Ей пришлось обратиться за помощью к медикам.

Пельмени популярной торговой марки признаны опасными для здоровья
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Полина Никифорова
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