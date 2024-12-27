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Регион
27 декабря, 10:34

Пельмени популярной торговой марки признаны опасными для здоровья

Компанию по выпуску пельменей и котлет «Элика» уличили в антисанитарии

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Крупного поставщика пельменей и котлет, компанию «Элика», уличили в антисанитарных нарушениях. Как стало известно нашим коллегам из SHOT Проверки, продукция фирмы была признана опасной.

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Проверка подмосковного предприятия прошла в ноябре, но результаты стали известны только сейчас. В ходе инспекции выяснилось, что компания хранила почти тонну сырья без маркировки и с истекшим сроком годности. Холодильное оборудование не функционировало должным образом, дезинсекция не проводилась, а мясные заготовки находились рядом с отходами.

Обнаруженные полуфабрикаты признаны опасными и подлежат уничтожению. Компании грозит штраф до одного миллиона рублей по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Продукция «Элики», включая манты, пельмени, чебуреки, блины с начинкой, котлеты и голубцы, продается в крупных торговых сетях и доступна на сервисах доставки.

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Ранее в Омске в пельменях «Сливочные малышки» и «Мусульманские» были обнаружены фрагменты свинины и сои, хотя информация об этом отсутствовала в составе. Областной Россельхознадзор сообщил, что производители были привлечены к ответственности.

Марина Фещенко
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