Пельмени популярной торговой марки признаны опасными для здоровья

Крупного поставщика пельменей и котлет, компанию «Элика», уличили в антисанитарных нарушениях. Как стало известно нашим коллегам из SHOT Проверки, продукция фирмы была признана опасной.

Проверка подмосковного предприятия прошла в ноябре, но результаты стали известны только сейчас. В ходе инспекции выяснилось, что компания хранила почти тонну сырья без маркировки и с истекшим сроком годности. Холодильное оборудование не функционировало должным образом, дезинсекция не проводилась, а мясные заготовки находились рядом с отходами.

Обнаруженные полуфабрикаты признаны опасными и подлежат уничтожению. Компании грозит штраф до одного миллиона рублей по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Продукция «Элики», включая манты, пельмени, чебуреки, блины с начинкой, котлеты и голубцы, продается в крупных торговых сетях и доступна на сервисах доставки.