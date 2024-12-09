Огромную партию халяльных пельменей со свининой изъяли из магазинов в России

В Омске в составе пельменей «Сливочные малышки» и «Мусульманские» нашли фрагменты свинины и сои, однако в составе об этом не было сказано. Областной Россельхознадзор отчитался, что наказал производителей.

В поле зрения местного ведомства попали три компании: ООО «Фудтрейдинг», ИП Дивенко и ИП Трофимова. Выяснилось, что там не соблюдали температурный режим и держали документацию в строжайшем беспорядке. Не прошли проверку четыре тонны сливочного масла и 300 килограммов полуфабрикатов. В халяльных пельменях обнаружили следы свинины и сои.

«В образцах пельменей «Сливочные малышки» и «Мусульманские», произведённых ИП Дегтяревым, нашли ДНК свиньи и сои, не указанные в составе», – сообщил Россельхознадзор в пресс-релизе.

На утилизацию ушёл целый склад. Этих же предпринимателей уже ловили на несоблюдении правил, тогда они пообещали больше не допускать нарушений. Вскоре всё вернулось на круги своя. Сейчас им вменили штраф 216 тысяч рублей на троих.