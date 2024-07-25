В России запретили маркировать знаком "халяль" энергетики
УФАС Ингушетии запретило МПК использовать маркировку "халяль" для энергетиков
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Республике Ингушетия запретило Московской пивоваренной компании (МПК) использовать маркировку "халяль" для энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Ингушское УФАС приняло решение о признании наличия нарушения антимонопольного законодательства в действиях МПК, выразившееся в маркировке энергетических напитков знаком качества "халяль". Согласно ГОСТу, халяльная пища не должна содержать вредных компонентов. Само слово дословно переводится как "дозволенное", "разрешённое", — говорится в сообщении.
МПК обязали убрать маркировку "халяль" со своих энергетиков, в противном случае ей грозит штраф за нарушение антимонопольного законодательства.
А ранее Life.ru сообщал, что запрет на продажу энергетиков детям может вступить в силу с 1 сентября текущего года. В Госдуме уточнили, что о необходимости введения этих мер попросили родители и педагоги.
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