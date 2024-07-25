В России запретили маркировать знаком "халяль" энергетики

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Республике Ингушетия запретило Московской пивоваренной компании (МПК) использовать маркировку "халяль" для энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Ингушское УФАС приняло решение о признании наличия нарушения антимонопольного законодательства в действиях МПК, выразившееся в маркировке энергетических напитков знаком качества "халяль". Согласно ГОСТу, халяльная пища не должна содержать вредных компонентов. Само слово дословно переводится как "дозволенное", "разрешённое", — говорится в сообщении.

МПК обязали убрать маркировку "халяль" со своих энергетиков, в противном случае ей грозит штраф за нарушение антимонопольного законодательства.