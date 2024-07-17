Врач назвала безопасную дозу энергетиков, и она подходит только для здоровых людей Врач Демьяновская: Энергетики в жару могут привести к обезвоживанию 17 июля, 09:56 Энергетики в жару могут привести к обезвоживанию. Обложка © Freepik.com / racool-studio

Энергетические напитки уменьшают чувство усталости и помогают быстро взбодриться. Такое действие обеспечивают сахар, кофеин и другие разрешённые стимуляторы — гуарана, таурин и L-карнитин. Эффект от "допинга" может быть мгновенным: практически сразу человек чувствует прилив энергии, повышается концентрация внимания. Но такие внезапные суперспособности не на пользу здоровью, и особенно — в жару. О коварности энергетиков Life.ru рассказала невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

Силы при употреблении энергетических напитков берутся не из ниоткуда. Стимуляторы в их составе заставляют организм тратить собственные ресурсы, работать на износ, они буквально выжимают оставшуюся энергию, которая хранится про запас. Условно, это как мчаться на автомобиле на полной мощности, когда бензобак почти пуст. При этом энергетики часто повышают артериальное давление, увеличивают частоту сердечных сокращений и дыхания, возбуждающе влияют на работу нервной системы. Екатерина Демьяновская Невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Но особенно опасны энергетики, когда на улице жарко, предупреждает врач. В такую погоду организм и без того испытывает большую нагрузку — повышается давление, сокращается сосудистая стенка и сужаются сосуды. Всё это сказывается на работе сердца, а энергетики ещё больше осложняют его состояние.

Ещё такие напитки обладают мочегонным эффектом. Человек и так теряет много жидкости с потом, а от таких напитков ещё и учащается мочеиспускание. Это может привести к обезвоживанию — опасному состоянию, которое часто становится причиной гипертонического криза и серьёзных нарушений в работе сердца и головного мозга, вплоть до инфаркта миокарда или инсульта.

Считается, что здоровому человеку одна банка энергетика в неделю не навредит. Впрочем, известны случаи, когда даже такая вполне безобидная доза оказывалась смертельной. Так, несколько лет назад в Англии погиб подросток, который в течение двух часов выпил стакан латте, банку энергетика и сладкой газировки. Смерть наступила в результате сердечного приступа, вызванного избытком кофеина.

"Стоит также учитывать, что энергетики категорически противопоказаны детям до 18 лет, беременным и кормящим, а также всем людям с избыточным весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, проблемами с почками и желудочно-кишечным трактом. Да и всем остальным лучше поискать более безобидные способы взбодриться. Иногда помогает даже стакан чистой или минеральной воды", — посоветовала Демьяновская.

А ранее учёные выяснили, что распитие энергетических напитков вызывает у подростков расстройство психики, а вейп — слабоумие.

Авторы Андрей Горяничев