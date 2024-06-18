Володин раскрыл, когда начнёт действовать запрет на продажу энергетиков детям
Володин: Запрет на продажу энергетиков детям может вступить в силу с 1 сентября
Уже с 1 сентября этого года может начать действовать норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним россиянам. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная дума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнёт действовать уже с 1 сентября 2024 года", — написал председатель ГД в телеграм-канале.
Спикер нижней палаты парламента уточнил, что о необходимости введения этих мер просят родители и педагоги. Медики доказали вред, который приносят энергетики для здоровья. По словам Володина, у людей могут развиться гипертония, сахарный диабет и заболевания сердца и сосудов. Запрет продажи энергетиков детям и подросткам должен защитить их здоровье и оградить от вредных привычек, подытожил председатель Госдумы.
Напомним, ранее Вячеслав Володин заявил, что в нижнюю палату парламента внесён законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Кроме того, по словам председателя Госдумы, документ предлагает в целом ограничить торговлю энергетиками в таре объёмом более полулитра.
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