Володин раскрыл, когда начнёт действовать запрет на продажу энергетиков детям

Уже с 1 сентября этого года может начать действовать норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним россиянам. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Государственная дума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнёт действовать уже с 1 сентября 2024 года", — написал председатель ГД в телеграм-канале.

Спикер нижней палаты парламента уточнил, что о необходимости введения этих мер просят родители и педагоги. Медики доказали вред, который приносят энергетики для здоровья. По словам Володина, у людей могут развиться гипертония, сахарный диабет и заболевания сердца и сосудов. Запрет продажи энергетиков детям и подросткам должен защитить их здоровье и оградить от вредных привычек, подытожил председатель Госдумы.