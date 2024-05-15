В "Союзе отцов" поддержали запрет продажи энергетиков детям

15 мая стало известно, что в Госдуму был внесён законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, который поддержали депутаты всех фракций. Также за запрет выступил председатель всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Солёнов.

"Вопрос об употреблении энергетиков поднимается среди родителей, в частности отцов, регулярно. Наверное, бывает настолько же часто, как и использование мобильных телефонов, вернее смартфонов. Такой вопрос, как энергетики, действительно актуален", — приводит слова Солёнова RT.

По его словам, корень проблемы в родителях, которые легкомысленно относятся к энергетикам, и показывают детям плохой пример. Глава "Союза отцов" призвал узнать мнение врачей об энергетических напитках, как они влияют на здоровье школьников.