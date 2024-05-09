Никаких энергетиков: Водителям назвали самый эффективный способ взбодриться за рулём

При сонливости за рулём многие пытаются взбодриться с помощью энергетиков, но высокая концентрация кофеина и сахара делает эти напитки небезопасными. Семейный доктор Татьяна Романенко рекомендует бороться со сном с помощью кофе или чая.

"Справиться с усталостью и проснуться помогает обычная вода, которая может быть немного прохладной, а также чай или кофе. И в чае, и в кофе содержится кофеин, который обладает стимулирующим, антигипоксантным действием на центральную нервную систему. Можно также подсластить чай или кофе, потому что сахар послужит дополнительным источником энергии для вашего уставшего мозга, хотя бы ненадолго", — пояснила врач в беседе с радио Sputnik.