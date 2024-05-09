Никаких энергетиков: Водителям назвали самый эффективный способ взбодриться за рулём
Врач Романенко призвала водителей не употреблять энергетики, чтобы взбодриться
При сонливости за рулём не стоит употреблять энергетики. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
При сонливости за рулём многие пытаются взбодриться с помощью энергетиков, но высокая концентрация кофеина и сахара делает эти напитки небезопасными. Семейный доктор Татьяна Романенко рекомендует бороться со сном с помощью кофе или чая.
"Справиться с усталостью и проснуться помогает обычная вода, которая может быть немного прохладной, а также чай или кофе. И в чае, и в кофе содержится кофеин, который обладает стимулирующим, антигипоксантным действием на центральную нервную систему. Можно также подсластить чай или кофе, потому что сахар послужит дополнительным источником энергии для вашего уставшего мозга, хотя бы ненадолго", — пояснила врач в беседе с радио Sputnik.
Также эксперт порекомендовала есть шоколад, который тоже содержит кофеина, и фрукты — из-за содержания глюкозы. По словам Романенко, организм будит сам процесс глотания. Однако самым лучшим способом победить сонливость специалист назвала остановку и короткий сон, буквально 15 минут.
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