Названы топ-5 весенних антирекомендаций для автолюбителей

Традиционно с приходом весны принято давать автомобильные советы сезонного характера, однако не все популярные рекомендации идут на пользу. Пять важных предостережений опубликовали эксперты автомобильного портала "За рулём".

1. Организовывать мойку мотора без надобности не рекомендовано. На нём много мест, которые боятся воды. Загонять лишний раз жидкость под давлением в зазоры вредно. И лучше это занятие доверить специалистам, в крайнем случае — делать аккуратно.

2. Не нужно менять штатные лампочки. Те, которые обещают улучшение на 30% или другие значительные показатели, часто не достигают ожидаемого эффекта. Лучше устанавливать самые простые и заменять их парами для равномерного освещения.

3. Не гонять по лужам, чтобы отчистить днище. Вода, попадающая на впуск двигателя, может вызвать гидроудар и повредить механизм. Жидкость способна спровоцировать и потерю сцепления с дорогой, что приведёт к потере контроля над машиной.

4. Не нужно ставить фильтры нулевого сопротивления. Это разновидность воздушных фильтров, сопротивление прохождению воздуха через которые несколько меньше. При этом оно совсем не нулевое.

5. Использовать добавки и присадки без необходимости не нужно. Ни один производитель топлива или масла не рекомендует что-то добавлять в свои продукты.