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26 ноября, 20:34

В российском городе перестали поставлять свинину в школы по религиозным причинам

В Норильске перестали поставлять свинину в школы по религиозным причинам

В образовательных учреждениях Норильска убрали свинину из школьного меню. Решение принято по ряду причин, в том числе, и по религиозным соображениям. Об этом пишет издание «Северный город».

«Мы действительно исключили свинину из школьного рациона, оставив лишь говядину и курицу, по ряду причин. < > Мы считаем правильным уважать религиозные особенности питания многих детей нашего многонационального города. Свинина же может оставаться домашним блюдом: школьное питание покрывает до 70% потребности детей в полезных веществах», — сообщили представители предприятия «ПроСервисе Таймыр».

Также там упомянули, что именно говядина является лидером по содержания белка. К тому же, это мясо гораздо безопаснее свинины.

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Также стоит помнить о том, что плохо приготовленное мясо и блюда из сырой рыбы могут стать источником серьёзных проблем со здоровьем. Вместе с пищей в организм могут попасть опасные бактерии, в числе которых кампилобактер, сальмонелла, клостридии, кишечная палочка, листерия и другие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VPales

Оксана Попова
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