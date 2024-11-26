В российском городе перестали поставлять свинину в школы по религиозным причинам

В образовательных учреждениях Норильска убрали свинину из школьного меню. Решение принято по ряду причин, в том числе, и по религиозным соображениям. Об этом пишет издание «Северный город».

«Мы действительно исключили свинину из школьного рациона, оставив лишь говядину и курицу, по ряду причин. < > Мы считаем правильным уважать религиозные особенности питания многих детей нашего многонационального города. Свинина же может оставаться домашним блюдом: школьное питание покрывает до 70% потребности детей в полезных веществах», — сообщили представители предприятия «ПроСервисе Таймыр».

Также там упомянули, что именно говядина является лидером по содержания белка. К тому же, это мясо гораздо безопаснее свинины.