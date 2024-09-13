Высший совет осетин в Петербурге потребовал снять с продажи пироги со свининой

Руководитель Высшего совета осетин Зелим Ватаев написал владельцу петербургского предприятия «Дары Осетии» с требованием убрать из продажи осетинские пироги с начинкой из свинины и курицы, которые оскорбляют представителей этого народа. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале движения.

Ватаев обратил внимание на то, что у осетинских пирогов есть сакральный смысл — три пирога преподносятся Всевышнему в знак благодарности. Таким образом, всё связанное с этим обычаем — свято для осетин. А маркетинг не имеет к осетинским пирогам никакого отношения, добавил глава совета.