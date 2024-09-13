Высший совет осетин в Петербурге потребовал снять с продажи пироги со свининой
Руководитель Высшего совета осетин Зелим Ватаев написал владельцу петербургского предприятия «Дары Осетии» с требованием убрать из продажи осетинские пироги с начинкой из свинины и курицы, которые оскорбляют представителей этого народа. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале движения.
Ватаев обратил внимание на то, что у осетинских пирогов есть сакральный смысл — три пирога преподносятся Всевышнему в знак благодарности. Таким образом, всё связанное с этим обычаем — свято для осетин. А маркетинг не имеет к осетинским пирогам никакого отношения, добавил глава совета.
«Птица и свинина считаются «грязными», «нечистыми» животными и в истории осетинского народа никогда не то что не изготавливались, но и считались святотатством. Поэтому наряду с обманом потребителей вы оскорбляете чувства осетинского народа, что может привести к соответствующей реакции. <...> Прошу скорректировать ваш рекламный проспект, исключив не характерную для осетинской кухни продукцию», — говорится в публикации.
Ранее Life.ru сообщал о другом крупном скандале на религиозной почве. Вал негодования вызвали туалетные ёршики с изображением Будды, поступившие в продажу в сеть магазинов «Лемана ПРО». Вскоре после того, как в обществе поднялся резонанс, руководство сети гипермаркетов принесло извинения за эту ситуацию и пообещало в кратчайшие сроки убрать оскорбительный товар из интернет-магазина и с полок.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов