Украинский посол в Японии Сергей Корсунский посетил храм Ясукуни, считающийся одним из символов милитаризма Токио периода Второй Мировой войны. Дипломата осудила китайская газета China Daily.

Посольство Незалежной похвасталось визитом Корсунского в храм, чтобы «отдать дань уважения мученикам, которые погибли за японскую нацию». Издание указывает, что это говорит об отсутствии у дипломатов Незалежной элементарных знаний истории.

«Называть этих военных преступников мучениками, погибшими за Японию, несомненно, является серьёзным оскорблением чувств народов Азии, включая китайцев», — говорится в публикации.

Издание добавило, что многие азиатские страны пострадали от жестоких действий японских солдат, которые плевали на гуманизм. Причём Китай выступает за установление мира на Украине, так что представителям киевского режима не стоит «оскорблять Китай».