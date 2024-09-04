Китаю это не понравится: Раскрыты серые схемы Киева с покупкой дронов для нужд ВСУ
Украина обходит запрет китайской компании DJI на закупку дронов через Польшу
Украина продолжает снабжать свою армию дронами китайской компании DJI, несмотря на возражения со стороны разработчика. В хитрой схеме киевского режима задействована Польша, выяснили аналитики РИА «Новости».
Открытые данные на портале госзакупок Незалежной свидетельствуют о том, что крупнейший контракт на закупку квадрокоптеров муниципальный отдел по безопасности горсовета Киева заключил с компанией «УМО Украина». Последняя в свою очередь является «дочкой» польской компании «УМО», которая не стесняется рекламировать в соцсетях продукцию DJI. Сумма сделки составляет почти 400 миллионов гривен.
Вторым по объёмам закупок поставщиком БПЛА для ВСУ является некая Алина Остапенко, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя. Бизнесвумен приобрела в обход ограничений десятки DJI Mavic 3 Pro на общую сумму свыше 100 миллионов гривен. Главным покупателем ИП является 26-й дивизион речного флота ВМС Украины.
Пока Киев охотится на иностранные разработки, российские спецы продолжают радовать армию новинками собственного производства. Например, недавно в арсенале ВС РФ появились тяжёлые гексакоптеры «Ночная ведьма», а скоро компанию им составит и всепогодный БПЛА с соосной схемой «Прыгун-1».
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