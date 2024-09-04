Украина продолжает снабжать свою армию дронами китайской компании DJI, несмотря на возражения со стороны разработчика. В хитрой схеме киевского режима задействована Польша, выяснили аналитики РИА «Новости».

Открытые данные на портале госзакупок Незалежной свидетельствуют о том, что крупнейший контракт на закупку квадрокоптеров муниципальный отдел по безопасности горсовета Киева заключил с компанией «УМО Украина». Последняя в свою очередь является «дочкой» польской компании «УМО», которая не стесняется рекламировать в соцсетях продукцию DJI. Сумма сделки составляет почти 400 миллионов гривен.

Вторым по объёмам закупок поставщиком БПЛА для ВСУ является некая Алина Остапенко, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя. Бизнесвумен приобрела в обход ограничений десятки DJI Mavic 3 Pro на общую сумму свыше 100 миллионов гривен. Главным покупателем ИП является 26-й дивизион речного флота ВМС Украины.