Российские конструкторы делают всепогодный дрон для военных

Беспилотник с двумя соосными винтами «Прыгун-1» скоро может пополнить арсенал российских военных. Особенностью дрона станет всепогодность, малозаметность, повышенная помехоустойчивость и возможность действовать в составе роя. Разработкой БПЛА редкой компоновки занимаются специалисты российской НПО «Двина».

Летательный аппарат наделят способностью осуществлять не только разведывательную, но и ударную функцию. В зависимости от комплектации «Прыгунов» будут оснащать камерами с тепловизорами или осколочно-фугасной боевой частью. Соосная схема выбрана разработчиками неслучайно, так как она даёт беспилотнику массу преимуществ перед классической четырёхвинтовой компоновкой.

«Дрон, сделанный по соосной схеме, энергетически экономичнее, чем квадрокоптер, поскольку у него всего лишь два пропеллера, соответственно он потребляет в два раза меньше электричества. Также у него ниже скорость вращения пропеллеров, что делает его тише, — это обеспечивает скрытность. Эта схема также обеспечивает хорошую устойчивость в полёте практически при любой погоде», — рассказал газете «Известия» гендиректор НПО «Двина» Владимир Орлов.