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4 сентября, 03:23

Российские конструкторы делают всепогодный дрон для военных

Всепогодный военный дрон с соосной компоновкой «Прыгун-1» создаётся в России

Макет дрона «Прыгун-1» с соосной компоновкой. Обложка © Telegram / НПО Двина

Макет дрона «Прыгун-1» с соосной компоновкой. Обложка © Telegram / НПО Двина

Беспилотник с двумя соосными винтами «Прыгун-1» скоро может пополнить арсенал российских военных. Особенностью дрона станет всепогодность, малозаметность, повышенная помехоустойчивость и возможность действовать в составе роя. Разработкой БПЛА редкой компоновки занимаются специалисты российской НПО «Двина».

Летательный аппарат наделят способностью осуществлять не только разведывательную, но и ударную функцию. В зависимости от комплектации «Прыгунов» будут оснащать камерами с тепловизорами или осколочно-фугасной боевой частью. Соосная схема выбрана разработчиками неслучайно, так как она даёт беспилотнику массу преимуществ перед классической четырёхвинтовой компоновкой.

«Дрон, сделанный по соосной схеме, энергетически экономичнее, чем квадрокоптер, поскольку у него всего лишь два пропеллера, соответственно он потребляет в два раза меньше электричества. Также у него ниже скорость вращения пропеллеров, что делает его тише, — это обеспечивает скрытность. Эта схема также обеспечивает хорошую устойчивость в полёте практически при любой погоде», — рассказал газете «Известия» гендиректор НПО «Двина» Владимир Орлов.

В России создан дрон, который легко работает в арктических условиях
В России создан дрон, который легко работает в арктических условиях

А тем временем в зоне СВО проходит апробацию специальный закрытый мессенджер, созданный специально для нужд военных. Софт практически «всеяден» к используемой аппаратуре связи, не имеет уязвимых серверов и баз данных, а также содержит в себе встроенные тактические карты.

Илья Пушкарев
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