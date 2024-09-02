Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 02:50

Без уязвимостей: Российские военные «пересаживаются» на закрытый чудо-мессенджер

Специальный закрытый мессенджер для военных создан в России

Российские военнослужащие протестировали в зоне СВО специальный закрытый мессенджер, предназначенный для решения боевых задач. В состав ПО входит не только чат для обмена информацией, но и встроенные тактические карты, а установить софт можно на различные средства связи, рассказал газете «Известия» представитель компании-разработчика «Локтар».

Главное преимущество новинки перед «гражданскими» мессенджерами состоит в простоте и надёжности. Система не имеет уязвимых серверов или баз данных, но при этом она способна осуществлять передачу геоданных и сообщений даже без доступа к Интернету. ПО уже включено в состав двух программно-аппаратных комплексов — «Шорох» и «Грань».

«Внедрение продукта в подразделении происходит самостоятельно всего за пару дней, при этом отдельной подготовки личного состава не требуется», — добавил собеседник газеты.

В Самаре создали новые двигатели для стратегической авиации
В Самаре создали новые двигатели для стратегической авиации

Без дела не сидят и разработчики средств индивидуальной защиты, которые недавно выкатили антидроновую новинку. Созданный в Донецке костюм призван защитить российских военных от украинских беспилотников. Протестировать броню удалось финскому журналисту, который остался в восторге от увиденного.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров