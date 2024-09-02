Без уязвимостей: Российские военные «пересаживаются» на закрытый чудо-мессенджер
Специальный закрытый мессенджер для военных создан в России
Российские военнослужащие протестировали в зоне СВО специальный закрытый мессенджер, предназначенный для решения боевых задач. В состав ПО входит не только чат для обмена информацией, но и встроенные тактические карты, а установить софт можно на различные средства связи, рассказал газете «Известия» представитель компании-разработчика «Локтар».
Главное преимущество новинки перед «гражданскими» мессенджерами состоит в простоте и надёжности. Система не имеет уязвимых серверов или баз данных, но при этом она способна осуществлять передачу геоданных и сообщений даже без доступа к Интернету. ПО уже включено в состав двух программно-аппаратных комплексов — «Шорох» и «Грань».
«Внедрение продукта в подразделении происходит самостоятельно всего за пару дней, при этом отдельной подготовки личного состава не требуется», — добавил собеседник газеты.
Без дела не сидят и разработчики средств индивидуальной защиты, которые недавно выкатили антидроновую новинку. Созданный в Донецке костюм призван защитить российских военных от украинских беспилотников. Протестировать броню удалось финскому журналисту, который остался в восторге от увиденного.
VK / Минобороны России