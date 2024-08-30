В Самаре создали новые двигатели для стратегической авиации

В Самаре разработали новые двигатели для стратегической авиации. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в ходе визита на самарские предприятия ОПК.

«Стратегическая авиация должна существенно обновиться: создаются новые машины, новые типы двигателей, которые разработаны в Самаре. Они будут вставать на боевое дежурство на самолёты, которые будут поставляться в наши Вооружённые силы», — заявил Алиханов.