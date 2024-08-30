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Регион
30 августа, 19:09

В Самаре создали новые двигатели для стратегической авиации

Алиханов: В Самаре разработаны двигатели нового типа для стратегической авиации

В Самаре разработали новые двигатели для стратегической авиации. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в ходе визита на самарские предприятия ОПК.

«Стратегическая авиация должна существенно обновиться: создаются новые машины, новые типы двигателей, которые разработаны в Самаре. Они будут вставать на боевое дежурство на самолёты, которые будут поставляться в наши Вооружённые силы», — заявил Алиханов.

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Ранее российские оружейники создали ракету, запускаемую в цель прямо с беспилотника. Дальность применения составляет от четырёх до восьми километров.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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