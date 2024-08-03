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3 августа, 06:44

В РФ разработан дрон "Судного дня" для применения в случае ядерных ударов

В России создали FPV-дрон "Судного дня": аппарат смогут применять в случае нанесения ядерных ударов, рассказал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Специалистами ЦКБР был разработан проект "Хруст", частью которого стал дрон "Судного дня" для контроля радиационного фона и обеспечения безопасности работы личного состава", — рассказал Кузякин в разговоре с ТАСС.

Данный дрон небольших размеров, но с возможностью компактной укладки вместе с наземным оборудованием. Также аппарат сможет с лёгкостью облететь необходимые точки и попасть внутрь зданий или промышленных сооружений.

Для того, что выявлять превышенный уровень радиации, беспилотник оснастили специальным датчиком. Время полёта устройства при активном маневрировании — до 20 минут, а дальность работы — от 500 метров до 2 км в зависимости от уровня заражения местности.

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Дмитрий Кузякин при этом выразил надежду, что мир не допустит применения ядерного оружия и разработка никогда не понадобится. При этом он считает преступлением не подготовиться к самым худшим сценариям развития событий.

А ранее НИИ стали разработал бронеодеяла, которые могут защитить российскую боевую технику и солдат от ударов FPV-дронов. Одеяло может применяться для защиты колёс боевой техники на фронте, полотном также можно закрывать личный состав и раненых.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Наталья Афонина
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