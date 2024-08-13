В Туле разработали ракету, предназначенную для запуска с беспилотника

Российские оружейники создали ракету, запускаемую в цель прямо с беспилотника. Об этом журналистам на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" рассказал представитель Тульского конструкторского бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех").

"Ракета применяется с беспилотников. Дальность применения составляет от четырёх до восьми километров. Боевая часть весом шесть килограммов, тип — осколочно-фугасный", — сказал собеседник ТАСС.

Новая ракета может применяться по легкобронированной технике, блиндажам и укреплениям противника. Наведение на цель происходит по аналогии с управляемым снарядом "Краснополь" — через лазерную подсветку цели.