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13 августа, 14:52

В Туле разработали ракету, предназначенную для запуска с беспилотника

Российские оружейники создали ракету, запускаемую в цель прямо с беспилотника. Об этом журналистам на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" рассказал представитель Тульского конструкторского бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех").

"Ракета применяется с беспилотников. Дальность применения составляет от четырёх до восьми километров. Боевая часть весом шесть килограммов, тип — осколочно-фугасный", — сказал собеседник ТАСС.

Новая ракета может применяться по легкобронированной технике, блиндажам и укреплениям противника. Наведение на цель происходит по аналогии с управляемым снарядом "Краснополь" — через лазерную подсветку цели.

"Ростех" представит новейшие военные разработки на форуме "Армия-2024"
"Ростех" представит новейшие военные разработки на форуме "Армия-2024"

Ранее в приграничных районах Курской области, где продолжается вытеснение ВСУ, применили уникальный российский дрон "Князь Вандал Новгородский". По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, беспилотнику плевать на системы РЭБ противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Матвей Константинов
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