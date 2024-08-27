«Как Илью Муромца наряжают»: Финский журналист вспомнил былинного богатыря, увидев новинку от донецких «Кулибиных»

Специальный костюм для защиты от поражающих элементов ударных беспилотников ВСУ разработан в Донецке. Основой лёгкой брони является высокопрочный кевлар, который прикрывает большую часть туловища и конечностей бойца, рассказал «Царьграду» финский журналист Кости Хейсканен, побывавший на производстве.

Антидроновый костюм является модульным и состоит из нескольких раздельных элементов, которые надеваются поверх бронежилета. Грудь, живот и пах прикрывает кираса из арамида, шею и плечи — специальный «ошейник» с высоким воротом, руки и ноги — накладные пластины. В местах расположения жизненно важных органов слоёв кевлара больше, утверждает финн.

«Стоимость такого костюма может доходить до 20 тысяч рублей, но жизнь солдата явно стоит таких вложений. Просто как Илью Муромца наряжают», — сравнил Хейсканен.