Китайские компании сократили поставки дронов на Украину

Введённый в Китае контроль за экспортом дронов привёл к уменьшению объёмов поставок квадрокоптеров и их комплектующих на Украину. В сложившейся ситуации Киев вынужден заниматься контрабандой, чтобы доставать нужные устройства и детали, сообщила американская газета The New York Times.

По данным источников издания с Украины, ВСУ активно используют произведённые в Поднебесной беспилотники Mavic для разведки и целеуказания. Ежемесячно примерно 10 тысяч таких БПЛА уничтожаются над линией фронта, а потому Киев нуждается в бесперебойном снабжении, которое было нарушено. В беседе с NYT представитель "Укрспецсистем" подчеркнул, якобы КНР намеренно задерживает доставку товаров, а потому компания почти полностью отказалась от китайских комплектующих. Искать замену приходится в Европе, США и на Тайване, отметили в газете.

Министр по цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в беседе с журналистами уточнил, что после решения Пекина Киев действительно столкнулся с новыми проблемами. Впрочем, слухи о критическом состоянии этой отрасли в Незалежной преувеличены, уверен он.

"Но говорить о том, что существуют какие-то сверхкритические проблемы, которые препятствуют развитию, — такого нет", — отметил глава ведомства.