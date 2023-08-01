Китай ограничит экспорт комплектующих для беспилотников
Китай с 1 сентября введёт контроль за экспортом оборудования, связанного с БПЛА
Китай ограничит экспорт комплектующих для беспилотников, а также дронов гражданского назначения. Как следует из заявления Министерства коммерции КНР, соответствующее решение вступает в силу 1 сентября.
"Речь идёт о специальных двигателях для некоторых БПЛА, специфической полезной нагрузке, радиокоммуникационном оборудовании и гражданских средствах борьбы с БПЛА. Вводится двухлетний контроль на экспорт некоторых БПЛА потребительского класса", — сказано в заявлении.
Решение обусловлено рисками того, что гражданские дроны с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях.
Данная мера не означает полный запрет на экспорт китайских беспилотников. Например, гражданские БПЛА можно будет экспортировать после некоторых юридических процедур. В сообщении также указано, что ограничения не направлены против каких-либо стран.
Ранее Лайф сообщал, что Китай ограничил экспорт галлия и германия, использующихся при производстве полупроводников и чипов. С 1 августа вывоз металлов и их химических соединений будет подлежать экспортному контролю.
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