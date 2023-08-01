Китай ограничит экспорт комплектующих для беспилотников, а также дронов гражданского назначения. Как следует из заявления Министерства коммерции КНР, соответствующее решение вступает в силу 1 сентября.

"Речь идёт о специальных двигателях для некоторых БПЛА, специфической полезной нагрузке, радиокоммуникационном оборудовании и гражданских средствах борьбы с БПЛА. Вводится двухлетний контроль на экспорт некоторых БПЛА потребительского класса", — сказано в заявлении.

Решение обусловлено рисками того, что гражданские дроны с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях.

Данная мера не означает полный запрет на экспорт китайских беспилотников. Например, гражданские БПЛА можно будет экспортировать после некоторых юридических процедур. В сообщении также указано, что ограничения не направлены против каких-либо стран.