В России разрабатывают комплекс для подавления мини-дронов

В России создаётся комплекс, который сможет находить, а затем подавлять мини-дроны. Его разработкой занимается холдинг "Росэлектроника". Об этом РИА "Новости" рассказал гендиректор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев.

"Работу по созданию модуля подавления мы начали, когда был готов первый прототип мобильной РЛС. Сейчас она находится на финальном этапе, и до конца третьего квартала этого года мы планируем представить единый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять", — заявил Комогорцев.



Он подчеркнул, что РЛС комплекса будет под силу находить даже сложные объекты вроде миниатюрных гражданских коптеров. По его словам, самой маленькой целью, обнаруженной таким коптером, был дрон размером 16х20 сантиметров типа DJI Mini. Станция может видеть и сопровождать его на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 в зависшем состоянии даже в условиях городской застройки.

Это особенно важно, пояснил Комогорцев, так как такие дроны могут нести обычные пехотные гранаты, кумулятивные боевые части для поражения бронетехники и самодельную взрывчатку. Не говоря о том, что такие дроны могут использоваться для разведки и корректировки артиллерийского огня.