Китай высказался против расширения военных блоков

Пекин расценивает расширение военных блоков как угрозу безопасности других государств. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Китая Ван И на брифинге в Госсовете КНР.

"Крайне важно выступать за общую, комплексную, совместную и устойчивую концепцию безопасности, настаивать на урегулировании разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, уважать законные озабоченности в сфере безопасности, выступать против самовольного расширения военных блоков и сдавливания пространства безопасности вокруг других государств", — цитирует его слова министерство.

По мнению дипломата, необходимо совместно предотвращать риски: сотрудничать в области биологической безопасности, безопасности Интернета, искусственного интеллекта и в других сферах. Он также выступил против разобщения и односторонних санкций: торгово-экономическая система должна быть разумной и прозрачной.