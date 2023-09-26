Китай высказался против расширения военных блоков
Глава МИД Китая Ван И: Расширение военных союзов угрожает безопасности стран
Пекин расценивает расширение военных блоков как угрозу безопасности других государств. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Китая Ван И на брифинге в Госсовете КНР.
"Крайне важно выступать за общую, комплексную, совместную и устойчивую концепцию безопасности, настаивать на урегулировании разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, уважать законные озабоченности в сфере безопасности, выступать против самовольного расширения военных блоков и сдавливания пространства безопасности вокруг других государств", — цитирует его слова министерство.
По мнению дипломата, необходимо совместно предотвращать риски: сотрудничать в области биологической безопасности, безопасности Интернета, искусственного интеллекта и в других сферах. Он также выступил против разобщения и односторонних санкций: торгово-экономическая система должна быть разумной и прозрачной.
А ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил недоумение по поводу коллективного молчания Запада и отсутствия чётких результатов расследования взрывов на "Северных потоках". Он указал, что эти страны преподносят себя как "открытые и прозрачные".
Freepik / TravelScape