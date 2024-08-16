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16 августа, 04:36

Российские оружейники презентовали новый ударный гексакоптер "Ночная ведьма"

Тяжёлый ударный БПЛА "Ночная ведьма" создан в России по аналогии с украинским гексакоптером "Баба-яга". Летательный аппарат способен нести и сбрасывать одновременно до четырёх боеприпасов, а также доставлять провизию на дальние расстояния и выполнять другие задачи. Характеристиками разработки в рамках военно-технического форума "Армия-2024" с РИА "Новости" поделился представитель компании "Гроза".

"Ночная ведьма" — это беспилотное воздушное судно мультироторного типа, гексакоптер. Это ударный дрон для сброса с высоты боевых зарядов в ночное время, а также для перевозки грузов", — отметил собеседник агентства.

Для связи с оператором БПЛА использует нестандартную частоту широкополосной связи. Сборка каждого дрона занимает всего одни сутки. Пока некоторые узлы дрона импортные, но в будущем комплектующие будут исключительно российскими. 50 "ночных ведьм" уже проходят проверку боем "за ленточкой", заключил разработчик.

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Между тем к испытаниям в зоне проведения специальной военной операции готовится комплекс "Кобра". Разработка размером с карманную игровую приставку позволяет военнослужащим определять местоположение операторов дронов ВСУ для их последующей ликвидации.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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