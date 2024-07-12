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12 июля, 18:46

"Кулибин-клуб" испытал FPV-дроны с ноу-хау, созданные народными мастерами

"Кулибин-клуб" Народного фронта испытал новые модели FPV-беспилотников, созданных народными мастерами со всей России. Порядка 14 команд инженеров-конструкторов приехали на площадку, чтобы показать свои изделия в деле.

"Кулибин-клуб" ОНФ испытал новые модели FPV-дронов от народных мастеров. Видео © Life.ru

Опытные эксперты, в том числе из оборонного ведомства, оценивали дроны по нескольким показателям, главные из которых: дальность полёта, грузоподъёмность и способность противостоять системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Главная награда для народных Кулибиных — возможность с помощью Народного фронта масштабировать свой продукт и поставить его на линию боевого соприкосновения.

Один из изобретателей беспилотника "Байкал" Рафаэл рассказал, что на испытания доставили сам беспилотник, а также полный комплект к нему: выносную систему управления и ретрансляторы на собственном питании. Всё это нужно для сохранения жизни бойцов, отметил мастер.

"Нам важно, чтобы наши изделия попали туда, где они по-настоящему нужны, а Народный фронт служит отличным управляющим и распределительным центром. Каждый должен заниматься своим делом", — сказал изобретатель.

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Немаловажный показатель современных беспилотников, которые в перспективе будут отправлены на фронт, — российские комплектующие. Изобретатели стремятся к полной замене импортных деталей.

"Эти FPV-беспилотники собраны максимально из российских комплектующих, включая моторы, которые произвели в Башкирии, раму мы разработали самостоятельно. Антенну и приёмник также разработала российская компания", — подчеркнул один из изобретателей.

По его словам, в конструкции дронов использовали ноу-хау: аккумуляторная батарея находится не сверху устройства, как у большинства аналогов, а снизу. Конструкторы посчитали, что так гораздо эффективнее. В результате беспилотники способны удержать до пяти килограммов.

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На полигоне изобретатели представили и БПЛА самолётного типа. Конструктор одного из таких дронов указал, что первых "птиц" для друзей и знакомых в зоне спецоперации делал в гараже. Теперь же мужчина с друзьями-изобретателями на небольшом производстве создаёт беспилотники самолётного типа — лёгкие, недорогие и способные улететь достаточно далеко.

"Он управляется по принципу FPV — оператором в очках. Но дальность полёта уже порядка 30 километров. На себе этот дрон может нести три килограмма груза", — рассказал народный мастер.

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Напомним, "Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам — квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое-многое другое.

Обложка ©

Предоставлено Life.ru

Никита Осипов
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