"Помощь нашим": В "Кулибин-клубе" рассказали о масштабировании производства изделий для фронта

"Кулибин-клуб" Народного фронта поддерживает молодых разработчиков. Умельцы представляют свои проекты, их тестируют, а лучшие изобретения отправляются на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Тестирование техники Народным фронтом. Видео © Telegram / Народный фронт

Там рассказали, что студенты приборостроительного техникума РЭУ им. Г.В. Плеханова в Москве используют 3D-принтеры для изготовления изделий, предназначенных для солдат на фронте. В рамках работы из пластика создаются разнообразные детали, включая хвостовики, накольники, ампульницы, а также более сложные элементы, например сбросы и подставки для дронов.

"Народный фронт нам очень помогает. От первоначальной поставки оборудования до постоянной поставки пластика, делает так, чтобы наше производство не прекращалось. Мы чувствуем себя частью большого общего движения: нас поддерживают, сопровождают, и каждая вещь, которую мы здесь производим, создана с одной лишь целью — помощь нашим", — отметил преподаватель Московского приборостроительного техникума при РЭУ им. Плеханова Илья Головин.

Студенты активно участвуют в производстве изделий для фронта. Из-за огромного количества желающих пришлось отбирать ребят по конкурсу. Но не только инженеры могут помочь нашим в зоне специальной военной операции.

Так, на двухлетии фонда "Всё для Победы!" на ВДНХ каждый желающий мог принять участие в создании маскировочных сетей для легендарного танка "Федя", который был задействован в боях за Красногоровку и известен как "Царь-мангал". Теперь этот боевой танк не только защищён от атак ВСУ стальным каркасом, но и скрыт от наблюдения врага с помощью 90 квадратных метров сетки. Сегодня маскировка уже доставлена на фронт.