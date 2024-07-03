"Помощь нашим": В "Кулибин-клубе" рассказали о масштабировании производства изделий для фронта
"Кулибин-клуб" Народного фронта помогает увеличить производство военных изделий
Студенты – разработчики военных изделий. Обложка © Пресс-служба Народного фронта
"Кулибин-клуб" Народного фронта поддерживает молодых разработчиков. Умельцы представляют свои проекты, их тестируют, а лучшие изобретения отправляются на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Тестирование техники Народным фронтом. Видео © Telegram / Народный фронт
Там рассказали, что студенты приборостроительного техникума РЭУ им. Г.В. Плеханова в Москве используют 3D-принтеры для изготовления изделий, предназначенных для солдат на фронте. В рамках работы из пластика создаются разнообразные детали, включая хвостовики, накольники, ампульницы, а также более сложные элементы, например сбросы и подставки для дронов.
"Народный фронт нам очень помогает. От первоначальной поставки оборудования до постоянной поставки пластика, делает так, чтобы наше производство не прекращалось. Мы чувствуем себя частью большого общего движения: нас поддерживают, сопровождают, и каждая вещь, которую мы здесь производим, создана с одной лишь целью — помощь нашим", — отметил преподаватель Московского приборостроительного техникума при РЭУ им. Плеханова Илья Головин.
Студенты активно участвуют в производстве изделий для фронта. Из-за огромного количества желающих пришлось отбирать ребят по конкурсу. Но не только инженеры могут помочь нашим в зоне специальной военной операции.
Так, на двухлетии фонда "Всё для Победы!" на ВДНХ каждый желающий мог принять участие в создании маскировочных сетей для легендарного танка "Федя", который был задействован в боях за Красногоровку и известен как "Царь-мангал". Теперь этот боевой танк не только защищён от атак ВСУ стальным каркасом, но и скрыт от наблюдения врага с помощью 90 квадратных метров сетки. Сегодня маскировка уже доставлена на фронт.
Ранее Life.ru сообщал, что за два года работы фонд "Всё для Победы!" спас тысячи жизней и помог сотням тысяч российских бойцов. Как оказалось, граждане перечислили около 14 миллиардов рублей, что позволило доставить для более чем 510 подразделений более 7,1 тысячи дронов, 14,3 тысячи радиостанций, 8,8 тысячи прицелов и монокуляров и 3,3 тысячи генераторов. Кроме того, на фронт было отправлено 2,2 тысячи машин, 230 квадроциклов, 24,1 тысячи бронежилетов и 78 тысяч аптечек.