В России создали новейший комплекс "охоты" за операторами FPV-дронов ВСУ

Российские специалисты разработали новый комплекс "Кобра" для "охоты" за украинскими операторами дронов. По размерам изобретение не больше карманной игровой приставки, рассказывает разработчик данного устройства, создатель мобильной системы РЭБ "Волнорез" Станислав.

"Разработка способна вычислять сигнал расчётов операторов БПЛА ВСУ и их ретрансляторов и наносить их координаты на карту в режиме реального времени. Изделие выполнено в мобильном форм-факторе, внешне оно по сути мало отличается от карманной игровой приставки типа PSP, что делает "Кобру" удобной и простой в эксплуатации", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

На сегодняшний день операторы дронов являются максимально приоритетной целью на фронте, так как их сложно обнаружить. Данный комплекс решает эту актуальную проблему. Систему уже готовят к опытным испытаниям в зоне СВО, после которого она отправится в серийное производство.