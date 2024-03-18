Российские инженеры разработали погодную станцию для дронов

Российские инженеры создали портативную метеостанцию для определения параметров атмосферы, благодаря которой беспилотные летательные аппараты смогут выполнять полёты с учётом погодных условий, а оператор точнее наводить их на цель. Метеостанции дали название "Метеосоник", а разработана она подмосковной компанией. Об этом сообщили RT в пресс-службе НТИ.

Огромным плюсом этой станции является её умение создавать краткосрочные прогнозы метеоусловий при совместном использовании с нейросетью. Более того, она изменяет температуру воздуха, направление и скорость ветра, передаёт пользователю полученные данные по радиоканалу в режиме реального времени. Стоимость станции не превышает 60 тысяч рублей, она является "единственной в своём сегменте разработкой на российском рынке с высоким уровнем точности и прогнозированием на основе ИИ".

"Её можно устанавливать не только в городах на объектах инфраструктуры, но и, например, на судах, в том числе маломерных, или на подвижных платформах", — считает руководитель проекта и разработчик Олег Кудрявцев.