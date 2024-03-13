Чернышенко: Треть российских компаний используют искусственный интеллект
Треть российских компаний уже используют в работе технологии искусственного интеллекта. При этом экономический эффект от внедрения ИИ оценивается более чем в 1 триллион рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии дня искусственного интеллекта в рамках Международной выставки-форума "Россия".
"Треть российских компаний используют искусственный интеллект для рабочих задач уже сейчас. И, по мнению президента, которое он высказал на AI Journey, технологии ИИ особенно важны, так как они открывают возможность повышения эффективности во всех сферах, ведь ИИ — это сквозная технология", — отметил Чернышенко.
Вице-премьер заметил также, что к 2030 году во всех регионах России ИИ будет активно применяться, в частности, при территориальном планировании, в медицине и при оказании социально значимых услуг.
Напомним, что в ходе Международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) президент РФ Владимир Путин заявил, что активно развивающийся искусственный интеллект хоть и не заменит живых специалистов, например врачей и учителей, но эти технологии могут стать для них помощниками. Также глава государства выразил уверенность, что более активное внедрение таких технологий создаст условия для повышения доходов граждан.
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