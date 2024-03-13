Чернышенко: Треть российских компаний используют искусственный интеллект

Треть российских компаний уже используют в работе технологии искусственного интеллекта. При этом экономический эффект от внедрения ИИ оценивается более чем в 1 триллион рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии дня искусственного интеллекта в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Треть российских компаний используют искусственный интеллект для рабочих задач уже сейчас. И, по мнению президента, которое он высказал на AI Journey, технологии ИИ особенно важны, так как они открывают возможность повышения эффективности во всех сферах, ведь ИИ — это сквозная технология", — отметил Чернышенко.