Буддисты оскорбились из-за особенных ёршиков из «Лемана про» и теперь сети грозит проверка

В гипермаркетах «Лемана про» произошёл скандал, связанный с религиозными чувствами. Проблему вызвали ёршики для унитазов, украшенные изображением Будды. Стоимость данного товара составляет 1800 рублей и он активно продавался в магазинах сети. Об этом рассказал Mash.

Нашумевшие ёршики уже убрали с полок магазина. Видео © Mash

Председатель Центрального духовного управления буддистов в РФ Геше Йонтен обратил внимание на жалобы, поступившие от посетителей гипермаркетов. По его словам, по данному факту планируется провести массовую проверку.

Ёршик с изображением Будды, который продавался в «Лемана про». Фото © lemanapro

В настоящий момент ёршики распространились по интернет-магазинам и маркетплейсам, что затрудняет их изъятие: невозможно отозвать такую значительную партию товара, находящуюся в различных регионах страны.