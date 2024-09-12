Буддисты оскорбились из-за особенных ёршиков из «Лемана про» и теперь сети грозит проверка
Mash: «Лемана про» грозит проверка из-за ёршиков с изображением Будды
В гипермаркетах «Лемана про» произошёл скандал, связанный с религиозными чувствами. Проблему вызвали ёршики для унитазов, украшенные изображением Будды. Стоимость данного товара составляет 1800 рублей и он активно продавался в магазинах сети. Об этом рассказал Mash.
Нашумевшие ёршики уже убрали с полок магазина. Видео © Mash
Председатель Центрального духовного управления буддистов в РФ Геше Йонтен обратил внимание на жалобы, поступившие от посетителей гипермаркетов. По его словам, по данному факту планируется провести массовую проверку.
Ёршик с изображением Будды, который продавался в «Лемана про». Фото © lemanapro
В настоящий момент ёршики распространились по интернет-магазинам и маркетплейсам, что затрудняет их изъятие: невозможно отозвать такую значительную партию товара, находящуюся в различных регионах страны.
Ранее Преображенский суд Москвы постановил заблокировать страницы четырёх онлайн-магазинов, где продавалась туалетная бумага с изображением банкноты номиналом в тысячу рублей. Прокурор Олег Алыпов обратился в суд с требованием запретить этот товар, ссылаясь на то, что на купюре изображён памятник Ярославу Мудрому, считающемуся святым в православии.
ТАСС / Валерий Шарифулин