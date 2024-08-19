Теперь "Лемана про": В гипермаркетах "Леруа Мерлен" начали менять вывески
РБК: В строительных гипермаркетах "Леруа Мерлен" начали менять вывески
Сеть строительных магазинов "Леруа Мерлен", ранее заявившая о ребрендинге, приступила к смене вывесок гипермаркетов, пишет РБК. По данным издания, новое название — "Лемана про" — появилось уже на первом магазине сети, открывшемся в подмосковных Мытищах 20 лет назад.
До конца текущего года планируется осуществить такой же процесс в более чем 50 точках, при этом окончательно ребрендинг будет завершён только к 2025 году. Также сеть заменит униформу сотрудников и прочие корпоративные элементы.
Напомним, что в марте 2023 года французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, сообщила о намерении передать управление российскими активами компании местному менеджменту. Передача операционного контроля состоялась в прошлом году. А в начале лета текущего года стало известно, что "Леруа Мерлен" меняет название на "Лемана про".
ТАСС / Владимир Гердо