Теперь "Лемана про": В гипермаркетах "Леруа Мерлен" начали менять вывески

Сеть строительных магазинов "Леруа Мерлен", ранее заявившая о ребрендинге, приступила к смене вывесок гипермаркетов, пишет РБК. По данным издания, новое название — "Лемана про" — появилось уже на первом магазине сети, открывшемся в подмосковных Мытищах 20 лет назад.

До конца текущего года планируется осуществить такой же процесс в более чем 50 точках, при этом окончательно ребрендинг будет завершён только к 2025 году. Также сеть заменит униформу сотрудников и прочие корпоративные элементы.