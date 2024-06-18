Стало известно, как теперь в России будет называться "Леруа Мерлен"

Сеть строительных магазинов "Леруа Мерлен" (Leroy Merlin) приняла решение о проведении ребрендинга и вскоре сменит название на "Лемана про". Об этом во вторник, 18 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера. Ожидается, что первые магазины под новой вывеской откроются уже до конца 2024 года, но полностью ребрендинг будет завершён лишь в 2025-м.