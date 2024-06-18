Стало известно, как теперь в России будет называться "Леруа Мерлен"
"Леруа Мерлен" меняет название на "Лемана про"
Сеть строительных магазинов "Леруа Мерлен" (Leroy Merlin) приняла решение о проведении ребрендинга и вскоре сменит название на "Лемана про". Об этом во вторник, 18 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера. Ожидается, что первые магазины под новой вывеской откроются уже до конца 2024 года, но полностью ребрендинг будет завершён лишь в 2025-м.
Напомним, что в марте 2023 года французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, сообщила о намерении передать управление российскими активами компании местному менеджменту. Передача операционного контроля состоялась в прошлом году.
К слову, ещё весной появилась информация, что "Леруа Мерлен" может сменить название в России. Примерно через год гипермаркеты якобы будут называться Monlid или Le Monlid. Но сама компания такие планы категорически отрицала. А ранее Life.ru сообщал, что отечественные товары теперь представляют 90% ассортимента французской сети строительных магазинов Leroy Merlin. Это произошло после перезаключения договора компании-владельца с российскими производителями.
ТАСС / Сергей Петров