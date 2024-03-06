Российская "Леруа Мерлен" изменила название юрлица на "Ле Монлид"

Один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров "Леруа Мерлен" может сменить название в России. Уже примерно через год гипермаркеты могут переименовать в MONLID или Le Monlid. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА, уточняя, что оба товарных знака уже отправлены на регистрацию.

Российский "Леруа Мерлен" сменил название юрлица. Фото © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, юрлицо уже сменили накануне, так что теперь по всем документам это не "Леруа Мерлен", а "Ле Монлид". При этом руководство компании попросило не анонсировать никакую смену юрлица для клиентов и партнёров. Кроме того, там пообещали, что все действующие контракты с сотрудниками продолжат исполняться, а топ-менеджеры заверили, что в ближаший год вывеска и лого "Леруа" останутся прежними. SHOT также показал предполагаемый новый логотип "Леруа Мерлен".

Предполагаемый новый логотип "Леруа Мерлен". © t.me / SHOT

Как уточнили в РИА "Новости", компания решила сменить название в рамках передачи управления локальному менеджменту. При этом источник агентства в пресс-службе "Леруа Мерлен" добавил, что решений о ребрендинге на текущий момент не принято, а также подчеркнул, что переименование не отразится на операционной деятельности и стратегических планах компании.